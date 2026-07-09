Trabzonspor transferde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Aral Şimşir’i bitiren Bordo-mavililer, sağ kanat transferi için rotayı Portekiz’e çevirdi. Karadeniz ekibi, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'yi gündemine aldı. Yönetim, 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve bonservis pazarlıklarının devam ettiği öğrenildi. 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Gianluca Prestianni, geride kalan sezonda 29 lig maçında 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.