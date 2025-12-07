Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor'da Paul Onuachu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada 73. dakika oynanırken rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılan Paul Onuachu, Süper Lig'de 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Trabzonspor, 78. dakikada karşılaşmada 10 kişi kaldı. Gelişen Göztepe atağında savunmanın arkasına sarkan Juan'ı faulle durduran Wagner Pina, Atilla Karaoğlan tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Paul Onuachu'nun ardından Wagner Pina da cezalı olduğu için Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile sahasında oynayacak.