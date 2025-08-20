Kadrosunu güçlendirmenin yollarını arayan Trabzonspor, listesindeki isimler ile görüşmelerine devam ediyor. Süper Lig’e iki galibiyetle moralli başlayan Trabzonspor, orta saha transferi için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, Josh Brownhill’i kadrosuna katmaya yakın.

29 yaşındaki İngiliz orta saha ile yapılan görüşmelerde yıllık 3 milyon Euro maaş konusunda el sıkışan Fırtına, imza parası konusunu aşmak için uğraşıyor. Geçen sezonu Burnley’de geçiren şu an kulüpsüz olan İngiliz futbolcu, 2 milyon Euro da imza parası talep etti. Trabzonspor yönetimi, mali açıdan orta yolu bulursa transferi gerçekleştirecek.