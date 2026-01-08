Gil Vicente formasıyla başarılı bir sezon geçiren Luís Esteves, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre; 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için Türkiye'den Trabzonspor devreye girdi.

TRABZONSPOR RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Haberde, Trabzonspor’un oyuncuyu yakından takip ettiği aynı zamanda bordo mavililerin dışında İspanya La Liga’dan iki kulübün de Luís Esteves’i izlediği belirtildi. Şu aşamada temasların nabız yoklama seviyesinde olduğu, ancak özellikle Trabzonspor’un resmi bir teklif sunmaya daha yakın olduğu ifade edildi.

KULÜBÜ SATIŞA SICAK DEĞİL

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Gil Vicente yönetimi, devre arası transfer döneminde 10 numaralı formayı giyen oyuncusunun bonservisini elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Portekiz temsilcisinin, sezon sonuna kadar kadro istikrarını korumak istediği vurgulandı.

ETKİLEYİCİ SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Gil Vicente’ye katılan Luís Esteves, teknik direktör César Peixoto yönetiminde kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar çıktığı 17 maçta 3 gol atıp 4 asist yaparak, ligde 4. sırada yer alan ve sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Gil Vicente’in başarısında önemli rol oynadı.