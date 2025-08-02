Teknik direktör Fatih Tekke'nin istekleri doğrultusunda kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Saul transferinin tamamlanamamasının ardından orta saha arayışlarını hızlandırdı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor bu kez rotasını İspanya’ya çevirdi. Hedefte Valencia’dan Andre Almeida var.
Yeni sözleşme ve maaşında iyileştirme talep eden 25 yaşındaki futbolcu olumlu yanıtı alamadı. Bu nedenle ayrılık kararı alan Almeida’nın piyasa değeri 10 milyon Euro... Geçen sezon 51 maça çıktı ve 3 asist yaptı, %88’lik pas isabet oranıyla dikkat çekti.