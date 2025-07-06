Trabzonspor, aradığı hızlı hücum oyuncusunu Güney Afrika’da buldu. Bordo-mavili yönetim, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin raporu üzerine Sundowns’ta forma giyen 26 yaşındaki Lucas Ribiero Costa’nın transferi için düğmeye bastı. Costa’nın da Trabzonspor’a sıcak baktığı bildirildi.

Dribbling, isabetli şut ve pas yüzdesinin yanı sıra hızıyla tanınan sambacı, santrforun yanı sıra sağ kanat ve oyun kurucu olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro gibi makul bir rakam olması da bu transferi Trabzonspor için makul hale getiriyor.