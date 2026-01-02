Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor'da uzun süredir gündemde olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt için anlaşma sağlandı.

Trabzonspor, Adem Yeşilyurt transferi için Karşıyaka ile prensip anlaşmasına vardı. Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek.

PEŞİNDE ÇOK TAKIM VARDI

18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesi çok sayıda takımın radarına girmişti. Adem Yeşilyurt ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu aktarılmıştı.

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu sezon Trabzonspor'da 9 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 559 dakika sahada kaldı. Adem Yeşilyurt, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.