Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını hakem Ali Yılmaz yönetiyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor gibi sezona 2'de 2 yaparak başlayan Antalyaspor da zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Trabzon'dan galibiyetle ayrılarak Süper Lig'de bir sezona ilk kez 3'te 3 yaparak başlamanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor, Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı. En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.