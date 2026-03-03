Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü maçında RAMS Başakşehir sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Trabzonspor, puanını 9’a yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı. 6 puanda kalan Başakşehir ise Türkiye Kupası’na veda etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 6’ncı dakikada Felipe Augusto’nun golüyle öne geçti ve ilk yarı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. 48’inci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Da Costa’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Turuncu-lacivertliler, 66’ncı dakikada öne geçti. Da Costa’nın pasıyla topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Trabzonspor eşitliği yakaladı. Muçi’nin pasıyla hareketlenen Mustafa Eskihellaç, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üstünden yaptığı sert vuruşla eşitliği getirdi: 2-2.

Ev sahibi ekipte Ba, 79’uncu dakikada Ozan’a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor, 83’üncü dakikada Onuachu’nun golüyle öne geçerken, bu golün 1 dakika sonrasında Ozan Tufan, kaleci Doğan’a yaptığı baskı sonrasında topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup etti.