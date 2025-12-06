Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray - Samsunspor maçında yaşanan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Aspor’a konuşan Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Futbolda bazen diyoruz ya adaletin kaybolduğu nokta, bu adaletin kaybolduğu bir nokta" dedi.

İki takımın da bu pozisyonu lehlerine istemeyeceğini belirten Ertuğrul Doğan, "Yine Galatasaray'ın da çok değerli bir başkanı var, çok önemli bir camiası var. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Ben eminim ki iki takım da sahada adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını kendi lehlerine istemezdi. Ama gelinen nokta da baktığımız zaman, Samsunspor'un çok ciddi anlamda hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür." diye konuştu.

'EN ÇOK ACI ÇEKEN BİZİZ'

Hakem hatalarından en çok acıyı kendilerinin çektiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir, 4 büyük takımı konuşuyorum. Ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum." sözlerini sarf etti.