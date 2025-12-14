Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Toure, Abraham
Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor. Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.