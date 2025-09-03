Trabzonspor'da transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Trabzonspor, bir süredir gündeminde yer alan Benjamin Bouchouari transferinde önemli mesafe kaydetti. Daha önce askıya alınan görüşmeler yeniden başlatılırken, bordo-mavili yönetim oyuncu için güncellenmiş bir teklif sundu. Bouchouari’nin de Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fransız ekibi St. Etienne ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun kısa süre içinde Türkiye’ye hareket ettiği öğrenildi.

Trabzonspor’un bu transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. (61Saat)