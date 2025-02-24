Trabzonspor’da geçen sezon 15 golle takımın en skorer ismi olan Paul Onuachu'nun yerine transfer edilen Simon Banza, Süper Lig’de gösterdiği performansla Nijeryalı oyuncuyu geride bıraktı. Banza, Süper Lig'de 20 maçta 16 gol atarak, Onuachu’nun geçen sezonki performansını geçti.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettiği maçta Demokratik Kongolu forvet Simon Banza, 2 gol atarak önemli bir katkı sağladı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, bordo-mavili takımın gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

BÜYÜK MAÇLARIDA BOŞ GEÇMEDİ

Süper Lig'de 23 maçta 39 gol atan Trabzonspor’da Banza, 20 maçta 16 gol kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK karşısında ikişer gol atan Banza, Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş karşısında ise birer golle fileleri havalandırdı.

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 20 maçın 11’inde gol atarak, takımına büyük katkı sağladı. Ligin bitimine 13 hafta kala, Onuachu’yu geride bırakan Banza, Trabzonspor’un en önemli golcüsü oldu.