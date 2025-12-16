Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumu belli oldu.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır' dedi." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Eskihellaç'ın 3-4 hafta, Tim Jabol Folcarelli’nin ise 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.