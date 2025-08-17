10 numara bölgesi için transfer yapmak isteyen Trabzonspor’da Portekizli Otavio gün deme geldi. Bordo-mavililer, Al Nassr’dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcuyla temaslara başlayacak.
Sezon sonu Suudi kulübüyle sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun mali şartları uygun gelirse bordo-mavililer, transferi gerçekleştirebilir. Süper Lig’de sezona 1-0’lık Kocaeli galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Tekke’nin öğrencilerinin hedefi kazanıp 2’de 2 yapmak.