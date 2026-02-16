Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, Fenerbahçe karşısında attığı gol ile ilk sezonundaki gol sayısını aştı.

Bordo-mavili ekipte 2023-2024 sezonunda forma giydiği 21 maçta 15 gol atan Onuachu, bu sezon bonservisiyle geldiği takımda oynadığı 19 lig maçında ise 16 gole ulaştı.

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,84 gol ortalaması yakaladı.

Paul Onuachu, ligin 22 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Ligde 16 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 15 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

GOLLERİN YÜZDE 37'Sİ

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı.

Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı. Ligde 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 28 puan elde etti.

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 46 resmi karşılaşmada 34 gole imza attı. Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Onuachu, bu sezon da ligde 19 mücadelede 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.