Trabzonspor Kulübü idmanda kale direğine çarparak sakatlanan Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
U19 Takımı ile Gençler Ligi'nde çeyrek final maçına çıkmaya hazırlanan 19 yaşındaki genç kaleciden gelen kötü haber moralleri bozdu. Real Madrid'in transfer listesinde olan yetenekli kalecinin en kısa sürede cerrahi operasyon geçireceği açıklanırken sahadan 1.5-23ay uzak kalması bekleniyor.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde cerrahi operasyon planlanmaktadır” dedi.