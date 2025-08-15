Trabzonspor'da kadro güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer, listesinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarla istediği Marsilya’nın orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi transferini kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.
Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon forma giydiği 37 maçta Marsilya’ya 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Bu arada TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Visca’ya talip oldu.