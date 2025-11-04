Galatasaray derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Stefan Savic'in son durumu belli oldu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi.
Savic'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.