Trabzonspor, devre arası planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Fransa’ya çevirdi. Bordo-mavili ekibin, Ligue 1 temsilcisi Angers’te forma giyen sol bek Jacques Ekomie’yi gündemine aldığı öğrenildi.

FOOT MERCATO DUYURDU

Foot Mercato’da yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, 22 yaşındaki genç oyuncuyu yakından izliyor. Teknik heyetin, Ekomie’nin performansını detaylı şekilde takip ettiği ve rapor hazırladığı belirtildi.

MİLLİ TAKIM TECR ÜBES İ VAR

Gabon Milli Takımı formasını da giyen Jacques Ekomie, Afrika Uluslar Kupası’nda görev alarak uluslararası deneyim kazandı. Genç yaşına rağmen üst düzey organizasyonlarda yer alması, oyuncunun cazibesini artırıyor.

S ÖZLE ŞMESİ 2027’YE KADAR

Angers ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Ekomie, bu sezon 17 maçta bin 107 dakika sahada kaldı. Trabzonspor’un, genç sol bekin durumu için kulübüyle temas kurup kurmayacağı merak konusu oldu.