Bordo-mavili takımda Süper Lig’in 20’nci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Oleksandr Zubkov’un sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini söyledi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov’un sağlık durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 20'nci haftasında oynadığımız Hesap.com Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Zubkov'un Samsunspor maçını kaçırması beklenirken Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.