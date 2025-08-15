Transfer çalışmalarına ligin başlamasının ardından hız veren Trabzonspor orta saha transferi için potansiyeli olan genç bir isme yöneldi. Bordo mavililer Fransa ikinci lig ekibi Bastia'nın genç yeteneği Christ Inao Oulai için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu.



Trabzonspor’un, Bastia’nın genç yeteneği Christ Inao Oulai için yaptığı 7 milyon Euro’luk teklif hem Ligue 2 ölçeğinde hem de Karadeniz ekibinin transfer politikası açısından dikkat çekici bir hamle.

GENÇ VE POTANSİYELLİ BİR OYUNCU

19 yaşındaki Fildişili orta saha, Bastia ile 2028’e kadar sözleşmeli. Bu yaşta böylesine yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi, Trabzonspor’un uzun vadeli yatırım niyetini ve oyuncunun potansiyeline duyulan güveni ortaya koyuyor. Oulai, fizik gücü, top kazanma becerisi ve dikine oyun anlayışıyla modern orta saha profilini karşılıyor.

REKOR DÜZEYDE BİR TEKLİF

Fransa’nın ikinci liginde 7 milyon Euro’luk bir bedel, transfer ölçeğinde üst seviyede. Bastia’nın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Eğer kabul edilirse, kulüp tarihinin en yüksek gelirlerinden biri olabilir.

POTANSİYEL OYUNCULARI ALIYOR

Bordo-mavililer son dönemde, Avrupa’da gelişme potansiyeli olan genç oyunculara yatırım yapma eğiliminde. Oulai hamlesi de bu stratejiye uyuyor. Ancak oyuncunun adaptasyonu, Türkiye Süper Ligi’nin fiziksel temposuna uyumu ve taraftar beklentilerini karşılayabilmesi kritik olacak.