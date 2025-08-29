Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Milan'ın yıldız orta sahası Ismael Bennacer için resmi adım attı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bordo-mavililer, 26 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu renklerine bağlamak amacıyla Milan kulübüne teklif sundu. Ancak şu ana kadar taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

BENNACER KARAR AŞAMASINDA

İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Bennacer’in, Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı ancak kariyeri açısından en doğru tercihi yapmak için zaman istediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun önünde başka kulüplerin de teklifleri olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR ISRARCI

Trabzonspor cephesi ise teknik direktör Fatih Tekke'nin özellikle istediği Bennacer transferi için ısrarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, oyuncunun karar vermesinin ardından süreci hızlandırmayı planlıyor.