Ara transferde kadrosuna mutlak takviye planlayan Trabzonspor’da gözler Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu transferine çevrildi.

Avusturya ekibi Wolfsberger’de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin transferi için şartları zorlayan Trabzonspor son olarak bonuslarla birlikte 7,5 Milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.

Marsilya, PSG gibi dev kulüplerin de devreye girdiği Nijeryalı stoper Nwaiwu’yu renklerine bağlama adına kararlı olan bordo mavililer elini çabuk tutup mutlu sona ulaşmakta kararlı.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin kadroda görmeyi çok istediği Nwaiwu’nun da Trabzonspor’a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Bordo-Mavili ekibin teklifini kabul eden Nwaiwu, kulüplerin bonservis konusunda anlaşmasını bekliyor.