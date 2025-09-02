TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Konyaspor'dan açıklama:
"Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Ömer Atiker ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.
Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."