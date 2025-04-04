Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde resmi siteden bir açıklama yayınladı. Saral, Fenerbahçe maçı için hakem atamasıyla ilgili sert eleştirilerde bulunarak, "Bu atama bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' olarak yapılmıştır" dedi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Saral'ın açıklamaları şöyle aktarıldı:

'30 HAFTADA 30 PUANIMIZ ÇALINDI'

"Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil, organize bir operasyonun ta kendisidir. İsimler belli, tablo ibretliktir:

MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)

5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez) CİHAN AYDIN: 4 maç

4 maç ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç

4 maç ALİ ŞANSALAN: 3 maç

3 maç KADİR SAĞLAM: 2 maç

'YABANCI HAKEM TALEBİMİZ CEVAPSIZ BIRAKILMIŞTIR'

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.

Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği bilinen ve bir yandan Mourinho hayranı olup, diğer yandan Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' olarak övülen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır. Hatta, iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği 'uyduruk penaltı' hala tazeliğini korurken, bu atama gerçekleştirilmiştir.

Trabzonspor, bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir."