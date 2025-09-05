Trabzonspor, Samsunspor maçında sakatlanan Wagner Pina ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililer, Pina'nın sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Pina'nın, milli ara sonra Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 4. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."