Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bordo mavili ekibin dev projesi açıklanmıştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Trabzon Şehir Hastanesi’ne komşu konumuyla dikkat çeken proje; bu iki büyük yatırım ile bütünleşmiş bir yaşam, alışveriş ve sosyal deneyim alanı oluşturacak.

Trabzonspor himayesinde Akyazı’da hayata geçirilecek dev karma kullanımlı yatırımın konsept çalışması, ECE Türkiye ve ECE Marketplaces’in kreatif tasarım ekipleri tarafından hazırlandı. Trabzon’u küresel ölçekte yeni bir kent meydanı ve yaşam merkeziyle buluşturmayı hedefleyen proje, 13 Aralık’ta gerçekleştirilen Trabzonspor Genel Kurulu’nda onaylandı.

ECE Türkiye ve Trabzonspor arasındaki stratejik iş birliği kapsamında, kulübün Akyazı’daki Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne ve Şehir Hastanesi’ne komşu 105 dönümlük arazisi üzerinde hayata geçirilecek Karadeniz Bölgesi’nin en büyük karma kullanımlı projesinin konsept çalışması tamamlandı. Projenin konsept geliştirme süreci, ECE Türkiye ile Avrupa sektör lideri ECE Marketplaces’in uluslararası kreatif tasarım ekipleri tarafından yürütüldü.

ÇAĞDAŞ KENTLEŞME HEDEFLENİYOR

Yaklaşık 100 bin metrekare kiralanabilir alanda 250’yi aşkın mağazasıyla bölgenin en geniş ve rekabetçi marka karmasını sunacak olan proje; tematik perakende caddeleri ile seçkin gastronomi ve eğlence alanlarını bir araya getirerek Trabzon’u bölgesel ölçekte yeni bir çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. 5 yıldızlı lüks otel, markalı iş oteli ve Yeni Trabzonspor Müzesi’nin de yer aldığı karma kullanım kurgusu, projeyi spor, ticaret, kültür ve sosyal yaşamın kesiştiği bütüncül bir kent odağı haline getirecek. Spor kompleksi ile yeni kent meydanını sahile bağlayan Trabzon Bulvarı ve 3.100 araç kapasiteli otopark, projeye güçlü bir erişilebilirlik ve kentle bütünleşen bir kullanım altyapısı kazandıracak.

Hayata geçirildiğinde yalnızca Trabzonspor’a uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmakla kalmayacak olan yatırım, 4 binin üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlayarak Trabzon’un ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir kilometre taşı olacak.

“Trabzonspor ve bölge için stratejik bir adım”

Trabzonspor tarafından yapılan değerlendirmede, Akyazı için geliştirilen konsept çalışmanın kulüp ve şehir açısından stratejik bir adım olduğu vurgulandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan projeye ilişkin şunları söyledi: “Bu proje, kulübümüzün yalnızca sportif değil, ekonomik ve sosyal anlamda da güçlü bir gelecek inşa etme hedefinin somut bir yansımasıdır. Hayata geçirildiğinde yaklaşık 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak olan bu yatırım, kulübümüzün sürdürülebilir ekonomi modelinde büyük pay sahibi olacak, uzun vadeli ve kalıcı değer üretecektir. Bu vizyonun, şehrimizin gelişimine katkı sunarak bölgesel ölçekte önemli bir cazibe merkezi olmasına ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

'ORTAYA VİZYON KOYDUK'

ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, projeye ilişkin değerlendirmesinde, Trabzon gibi tarihi, kültürel ve sportif kimliği güçlü bir şehir için yalnızca bir tasarım değil, kentsel ölçekte bir vizyon ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Akyazı için geliştirdiğimiz konsept; spordan alışverişe, gastronomiden eğlenceye, konaklamadan sosyal yaşama kadar Trabzon’un tüm potansiyelini tek bir yaşam merkezinde birleştiriyor. Uluslararası kreatif ekiplerimiz tarafından tasarlanan proje, bölge kültürünü modern bir tasarım diliyle yorumlayarak, Trabzon ve Karadeniz Havzası için örnek teşkil edecek bir kent vizyonu sunuyor. Bu konsept, şehrin çağdaş kentleşme sürecinde yeni bir standart belirleyen öncü bir girişim niteliği taşıyor.”