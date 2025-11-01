Galatasaray maçı için deplasman tribünündeki yerini alan Trabzonsporlu taraftarlar, Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepki sosyal medyada çok konuşuldu.
Bu arada Uğurcan Çakır, UltrAslan tribünü önüne giderek taraftar grubuyla fotoğraf çektirdi.
UĞURCAN ÇAKIR'LI DOLAR GETİRDİLER
Öte yandan RAMS Park'a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti.