Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Trabzonspor’da sürpriz bir isim gündeme geldi: Umut Nayir… 32 yaşındaki golcünün adı Arif Boşluk’a talip olan Konyaspor ile yapılan görüşmelerde ön plana çıktı.

Taraftar arasındaki pazarlıklar sırasında bordo-mavili yöneticiler, “Al Arif’i ver Umut’u” önerisi getirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin de onay verdiği bu gelişmede oyuncuların kararı bekleniyor. Arif’in Konyaspor’a gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Umut Nayir’in de Trabzonspor forması giymek için can attığı gelen haberler arasında.