Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor'da devre arası takviyesi için Başakşehir'den 2 isim gündeme geldi.

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ligi bilen istikrarlı bir yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen bordo mavililer Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda Yusuf Sarı için nabız yoklamaya başladı.

Edin Visca'nın sakatlığı sonrası kanat bölgesinde ciddi bir güç kaybı yaşayan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için bu bölgeye yapılacak transfer oldukça değerli. Hem sol hem de sağ kanatta görev yapabilen, hızlı ve adam geçme özelliği bulunan bir isim arayan Fatih Tekke transfer komitesine Yusuf Sarı'nın ismini verdi.

BİR DİĞER HEDEF LEO DUARTE

Başakşehir'de bu sezon 9 lig maçı 5 de Avrupa maçı oynayan Yusuf Sarı'nın yanında stoper takviyesi için de yine Başakşehir'den Léo Duarte ismi ön plana çıktı.

Savic'in sakatlığı nedeniyle sezon içerisinde o bölgede sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, Başakşehir kulübü ile temasa geçti ve Léo Duarte'nin durumunu sordu. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte 2022'de Milan'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e katılmıştı.

Bu sezon 5'i Avrupa olmak üzere 15 maça çıkan Duarte istikrarlı çizgisi ile dikkat çekiyor. Trabzonspor hem Yusuf Sarı hem de Duarte için uygun anlaşma zemini bulursa Başakşehir'e resmi teklifte bulunacak.