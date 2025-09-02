Trabzonspor, rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a sattığı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleci arayışına başladı. İlk olarak Konyaspor'un kapısını çalan Trabzonspor Yönetimi, 2005 doğumlu Deniz Ertaş'ın durumunu sordu.
Konyasporr Kulübü, Deniz Ertaş'ın transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Açıklamada "Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Ömer Atiker ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır" denilmişti.
Ancak Konyaspor'un genç kaleci için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle Trabzonspor, transferden vazgeçti.