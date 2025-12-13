Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bordo mavili ekibin dev projesi açıklandı.

Yapılan açıklamada Akyazı'da yapılacak projenin detayları aktarıldı Trabzonspor’un himayesinde, 105 dönümlük arazi üzerinde yükselecek olan ve Karadeniz bölgesinin en büyük karma kullanımlı projesi olarak tasarlanan dev yatırım, Trabzon şehri ile birlikte tüm bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Trabzon Şehir Hastanesi’ne komşu konumuyla dikkat çeken proje; bu iki büyük yatırım ile bütünleşmiş bir yaşam, alışveriş ve sosyal deneyim alanı oluşturacak.

Proje kapsamında Trabzon ve çevresine ilk kez gelecek ulusal ve uluslararası birçok perakende ve moda markası yer alacak. Yaklaşık 3 milyon kişilik geniş bir nüfusa hitap edecek olan yatırımın Trabzon’un yeni kent merkezi olarak konumlanması hedefleniyor.

Toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alana sahip ve 250’nin üzerinde mağazadan oluşacak bölgesel alışveriş ve yaşam merkezi, projede yer alacak en önemli bileşenlerden biri olacak.

Proje kapsamında yer alacak detaylar ise şöyle:

• 300 odalı, 360 derece manzaralı çatı restoranı, balo ve konferans salonları, sağlıklı yaşam merkeziyle bölgenin en nitelikli 5 yıldızlı lüks oteli,

• 130 odalı markalı erişilebilir bir iş oteli,

• 3.100 araçlık dev otopark,

• Bölgenin en geniş ve rekabetçi perakende marka karması,

• Proje genelinde konumlandırılmış 45’ten fazla gastronomi ünitesi,

• Çocuk, genç ve yetişkinlere özel farklı eğlence konseptleri,

• Trabzon Bulvarı, Trabzonspor Müzesi, yeniden düzenlenecek sahil yolu, deniz üzerinde konumlandırılan özel restoranlar,

• Tematik perakende caddeleri “HighStreet” ve “Boutique Mall”,

• AVM çatı katında yer alacak büyük ölçekli bir aktivite ve buluşma merkezi projenin öne çıkan fonksiyonları arasında yer alacak.

Trabzonspor ve bölge için bir dönüm noktası niteliği taşıyan projenin konsept geliştirme süreci, Avrupa’nın lider ticari gayrimenkul geliştirme ve yönetim gruplarından ECE Group’un Türkiye ve Hamburg’daki tasarım ekipleri tarafından birlikte yürütüldü.

Dev yatırımın öne çıkan ekonomik etkileri ise şöyle:

• 4000’in üzerinde kişiye doğrudan istihdam

• Trabzonspor’a ve Trabzon’a dev ekonomik katkı

Trabzon’a yeni bir siluet ve vizyon kazandıracak olan proje; alışverişten gastronomiye, konaklamadan kültürel deneyime, spordan eğlenceye kadar her alanda kenti geleceğe taşıyacak, bölgenin ekonomik ve sosyal dinamizmini güçlendirecek.