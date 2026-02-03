Trabzonspor'un Portekiz ekibi Casa Pia'dan istediği 18 yaşındaki Renato Nhaga'yı Galatasaray kadrosuna katmak üzere. Trabzonspor'un uzun zamandır takip ettiği ve scout ekibinin olumlu not verdiği Renato Nhaga'ya Galatasaray'ın da teklif yaparak anlaşma sağladığı belirtildi. Portekiz A Bola'nın haberine göre; Galatasaray, Casa Pia'dan Renato Nhaga transferini 7 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında tamamladı. 18 yaşındaki orta saha, bu sezon takımıyla 21 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.