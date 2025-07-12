Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, antrenman maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis ile karşı karşıya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip Dinamo Tiflis golü bulan taraf olurken, Trabzonspor ikinci yarıda skoru eşitledi. Bordo-mavili takımın golünü penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu karşılaşmayla birlikte kamp öncesi son provasını gerçekleştirmiş oldu.
Bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’da sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.