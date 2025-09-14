Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’ta meydana geldi. C.B., kız arkadaşıyla birlikte önceden tanıdığı Haluk Altın’ın restoranına geldi. Ancak Altın, saatin geç olduğunu belirterek içeri almadı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Çift, kısa süre sonra mekândan ayrıldı. Ancak yeniden dönen C.B., yanında getirdiği tabancayla Haluk Altın’a ateş açtı.

3 Kurşunla Ağır Yaralandı

Karın bölgesine 3 kurşun isabet eden Altın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Haluk Altın, yaşamını yitirdi.

Katil Zanlısı Yakalandı

C.B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, alkol almak için restorana geldiklerini, içeri alınmayınca sinirlendiğini ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Trabzonspor’un Efsane İsminin Oğlu

Hayatını kaybeden Haluk Altın’ın, 1969–1977 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu belirtildi.