Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Trabzonspor'da gözler sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti.
Ukraynalı oyuncudan bordo-mavililere kötü haber geldi. Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun, zorlu mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.