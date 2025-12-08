Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken Trabzonspor, devre arasında takıma güç katarak zirve yarışında konumunu kuvvetlendirmek istiyor. Orta saha transferi yapmak isteyen bordo-mavililer, bu doğrultuda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

KRİTİK KARAR AŞAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin transfer edilmesini talep etti. Trabzonspor yönetimi transfere sıcak bakarken kısa süre içinde temaslara başlama kararı aldı. Bordo-Mavililer, hem orta sahada hem de kanat bölgesinde kaliteyi artırmak adına milli yıldızı istiyor.

Fenerbahçe'de planlamada yer almayan İrfan Can Kahveci'nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı kaydedildi. Ancak sarı lacivertli yönetimin, milli oyuncuyu affetme kararını masaya yatırdığı biliniyor. Devre arasında Sadettin Saran ve yönetiminin İrfan Can Kahveci konusunda kritik bir karar vermesi gerekecek.

Karadeniz ekibinin sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklif yapacağı iddia edildi.