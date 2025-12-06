Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşma öncesi son taktik çalışma gerçekleştirildi.

Bu arada, bordo-mavili takımın Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için antrenman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, Göztepe maçının kamp kadrosunu da açıkladı. Bordo mavili ekipte Rayyan Baniya, Stefan Savic, Christ Oulai ve Edin Visca kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıca bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesine yazılmayan Nwakaemede kafilede yer almadı.