Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı.
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini eleyerek gruplara kaldı.
FATİH TEKKE’DEN KUPA HAMLESİ
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, rotasyona giderek kadroda genç isimlere şans verdi. Tekke, Van Spor karşısında Cihan Çanak ve Onur Alp Çevikkan’a, mücadelede ilk 11’de görev verdi. Kaleci Onur Alp ise sezonun ilk resmi maçında görev aldı. Genç file bekçisi, teknik direktör Tekke’nin kupa rotasyonunda güvenerek sahaya sürdüğü isimlerden biri olarak dikkat çekti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)
İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric
Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)