Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 6-1 kazandı.
Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 41 ve 60. dakikalarda Ernest Muci, 57. dakikada Arseniy Batagov, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan kaydetti. İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay, 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor puanını 3'e yükseltti. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.