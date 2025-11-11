Süper Lig’de geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor, skoru öne taşıdığı hiçbir maçı kaybetmedi. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, oynadığı 12 karşılaşmanın 9’unda ilk golü atan taraf olurken, bu maçların 7’sini galibiyetle, 2’sini ise (Samsunspor ve Alanyaspor) beraberlikle tamamladı. Süper Lig’de ilk golü buldukları karşılaşmalarda gösterdikleri performansla dikkat çeken Trabzonspor, geriye düştüğü yalnızca 2 maçta (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) puan kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep karşısında 39’uncu dakikada kalesinde gördüğü gole rağmen Paul Onuachu’nun 70’inci dakikadaki vuruşuyla skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1 tamamladı.

Bordo-mavili ekibin 12 haftada attığı 18 golün dakika dağılımı, takımın oyuna erken ağırlık koyduğunu gösterdi. Trabzonspor gollerinin yüzde 22’sini 1-15’inci, yüzde 17’sini 16-30’uncu ve yüzde 17’sini 31-45’inci dakikalar arasında buldu. İkinci yarının başlarında üretkenliğini sürdürerek 46-60’ıncı dakika aralığında 4 gol (yüzde 22) atan Trabzonspor, kalan bölümlerde 4 gol daha kaydetti. Bu veriler, bordo-mavililerin gollerinin büyük kısmını ilk yarı ve ikinci yarı başlangıçlarında bulduğunu ortaya koydu.