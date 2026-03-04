Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüp Dergisi’nin 233’üncü sayısına yaptığı açıklamada, sportif akıl ve kurumsal güç üzerine kurulu bir modelle Trabzonspor’u kalıcı bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Doğan, Trabzonspor’un köklü karakterine vurgu yaparak, "Trabzonspor camiası kurulduğu günden bu yana kendi şartları içinde düşünme cesareti gösteren bir spor aklının temsilcisi olmuştur. Merkezden beslenmemiş, kendi dinamiklerini üreten bir yapı kurmuştur. Bugün hedefimiz bu karakteri çağın gereklilikleriyle buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.