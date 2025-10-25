Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında talihsiz bir sakatlık yaşandı. 27. dakikada ceza alanında giren Eyüpspor’un yıldızı Lucas Claro sakatlık yaşadı. Bir anda yerde kalan Claro, acı içinde kıvranırken oyuncunun yaşadığı sakatlığı gören diğer oyuncular şok yaşadı.

Ayak bileğinde kırık olan Claro, ilk Trabzonspor sağlık ekibi tarafından kontrol edildi ve saha dışına alındı. Takım arkadaşlarının beden dili izleyenleri etkilerken iki takımın oyuncuları da duygusal anlar yaşadı. Sahadaki isimlerin Claro'nun bileğine bakmaya yürekleri dayanmadı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Yaşanan sakatlığın ardından üzüntüsünü paylaşan Trabzonspor sosyal medya hesabından "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" paylaşımını yaptı.