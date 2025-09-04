Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken Trabzonspor için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

Polonyalı gazeteci Zbigniew Szulczyk'in haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Szymanski için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Bordo-mavililerin Polonyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

2023 yazında Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon Euro bonservisle transfer edilen Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 115 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu bu süreçte 20 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.

MOURİNHO'NUN PRENSİYDİ

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik adam Jose Mourinho, Szymanski için dikkat çeken açıklamalar yapmış ve kadrosunun ilk 11'ine sabitlemişti.

Mourinho geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından, "Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık" demişti.

UEFA LİSTESİ'NDE YER ALIYOR

Szymanski, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin UEFA listesinde de yer aldı.

Listede; Rodrigo Becao Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder yer almıyor.