Türkiye’de ara transferin bitimine saatler kala flaş bir iddia ortaya atıldı… Haber 61'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile daha önce anlaşan Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı da ikna etmek üzere. Haberde, büyük aşama kaydedilen transfer için imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028’DE BİTİYOR

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Kariyerinde yükseliş ivmesi yakalayan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi.