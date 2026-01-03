Trabzonspor'da piyango vurdu… Bordo-mavili ekibin sezon başında 5.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai değerini her geçen gün katlıyor. Fırtına’da yarım sezonda gösterdiği performansın ardından Afrika Uluslar Kupası’na giden 19 yaşındaki oyuncu için devler sıraya girdi. Fakat Fırtına’nın istediği bedel ödenmeden onu bırakmaya niyeti yok.

PİYASASI YÜKSELİYOR

Bordo mavili ekibin kapısını çalan Atalanta 30 milyon Euro’luk teklif masaya koydu. Oulai’nin Afrika Kupası’ndaki performansının ardından bu teklif geri çeviren Trabzonspor yönetimi, “50 milyon Euro istiyoruz” yanıtını verdi. Kupada son 16’ya kalan Fildişi Sahili ile 6 Ocak’ta Burkina Faso karşısına çıkacak genç orta sahanın piyasasının daha da yükselmesi bekleniyor.