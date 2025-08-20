Trabzonspor, SC Bastia'nın 19 yaşındaki Fil Dişi Sahilli oyuncusu Christ Inoa Oulai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Bordo mavili ekip, yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor, merkez orta saha oyuncusunun kulübü Bastia ile 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşırken bonservis bedelini ise 4 taksit halinde ödeyecek. Oulai'nin olası satışında ise oyuncunun eski kulübüne kardan %20 pay ödenecek.