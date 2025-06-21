Trabzonspor, Wagner Pina transferini KAP'a bildirdi. İşte bordo mavili kulüpten yapılan resmi açıklama:
"Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,
2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir."
“Bu keyfi birlikte yaşayalım”— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 21, 2025
𝗪.𝗣. ❤️💙 pic.twitter.com/mlM66yr3cS