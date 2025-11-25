Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.

Ligde Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlardan sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.

28 PUANIN 13'Ü

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı.

Ligde 28 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul takımları önünde 6 maçta sadece 5 puan yitirdi. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken maç başına 1,83 gol ortalaması yakaladı.